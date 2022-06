Convidados inesperados: quarto em 6 minutos!!

É uma visita inesperada, como tal não pensou em limpar o chão ou sacudir os tapetes, por isso é possível que não esteja perfeitamente limpo. Como tal, será melhor passar rapidamente uma pequena vistoria e ver se está bom, mais ou menos ou mal. Não queremos que os nossos convidados se deparem com novelos de pó!! Não é necessário aspirar, mas um jeitinho com a vassoura de pano, que apanha todo o pó em menos de nada e deixa o chão brilhante. Ponha uns tapetes por lá, além de serem decorativos ajudarão a criar maior conforto aos seus convidados. Poderão andar descalços mais à vontade no chão do quarto.

Chão tratado, vamos ao último minuto!