8 verdadeiras paixões de casas de banho!

Nesta casa de banho de amplas dimensões o destaque vai para a grande janela com vista para uma paisagem imensa. A luz natural no interior é assim também, imensa. Os revestimentos são claros e feitos com grandes placas cerâmicas, ficando quase imperceptível a união entre eles. O armário de lavatório acolhe armazenamento interior com 4 gavetas compridas e no topo deste, dois lavatórios de formato oval fazem as delicias de um casal em manhãs de maior stress e pressa para mais um dia de trabalho. O espelho horizontal aumenta consideravelmente o espaço e os raios de luz são reflectidos e espalhados em todo o espaço – lateralmente é acompanhado por luz artificial. A banheira de formato idêntico aos lavatórios proporciona banhos relaxados com vistas sobre o vale.