Contraste e beleza numa habitação

Como já deve ter reparado, a Homify 360º opta, sobretudo, por lhe apresentar projetos portugueses. A verdade é que a arquitetura portuguesa é marcada por uma atitude e linhas de desenho únicas que nos deixam especialmente orgulhosos. No entanto, o acompanhamento do panorama internacional da arquitetura é fundamental permitindo-nos identificar as características que diferenciam o nosso trabalho.

É neste sentido de lhe dar também a conhecer alguns projetos internacionais que escolhemos um projeto francês absolutamente excepcional para lhe apresentar hoje. Situado no território Este de frança, próximo da fronteira com Itália, trazemos-lhe a transformação de uma habitação com mais de sessenta anos de história, numa moradia contemporânea.

O atelier responsável pela intervenção, é conhecido por LAUTREFRABIQUE Architectes e foi fundado em 2001 sobre a liderança do arquitecto Jean-Pascal Crouzet. Com vários projetos internacionais, o atelier destaca-se pela sua equipa multidisciplinar capaz de dar resposta a uma grande variedade de desafios através de soluções inovadoras.