Um sótão difícil tornado numa pequena jóia

O móvel da sala de estar foi feito à medida o que o torna única. Em apartamentos com limitações de espaço, esta é uma ideia a ter em conta. O material utilizado para o seu fabrico foi a madeira, também presente no chão. A lareira é revestida a aço patinável, três vezes mais resistente que o aço comum. A madeira combina perfeitamente com a sofisticação do aço, criando-se assim duas linguagens decorativas distintas, uma mais tradicional e a outra mais industrial e impactante.