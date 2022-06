Fantásticas estátuas para os jardins

Se você quer ver o seu jardim com uma imagem mais contemporânea ou abstracta, porque não optar por esta dinâmica escultura orgânica. A superfície brilhante misturada com tons azuis e pretos, muda com a localização do Sol e cria um efeito impressionante. Com um design moderno e simples, esta estátua será uma opção agradável para o seu jardim minimalistas, com áreas pavimentadas ou decks de madeira.