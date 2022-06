Branco, a cor do Verão!

A casa de banho projectada por Ana Rita Soares é de atmosfera serena e as cores aplicadas através da cerâmica e materiais naturais, como a pedra, deixam o espaço fresco e ao mesmo tempo acolhedor. A iluminação é outro aspecto que já foi falado e que é muito importante para a percepção do espaço. A escultura de madeira além de decorar, com o seu aspecto rústico também contrasta com o ar sofisticado e moderno do ambiente. As canas de folhagem verde conseguem, ainda que artificiais, levar o lado natural para os interiores e reforçarem ainda o lado fresco e vivido do espaço.