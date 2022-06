Luminoso apartamento em São Paulo!

Com a varanda envidraçada, os interiores inundaram-se de claridade e luz natural. Partindo desta claridade e da personalidade moderna do casal, foi escolhido um piso resistente e claro – o mármore.

O seu acabamento moderno e com algumas irregularidades foi aplicado em placas de grandes dimensões, aumentado assim a linguagem estética do espaço. Para o ambiente não ficar com uma aparência fria, todo o mobiliário apareceu para contrastar e equilibrar, sendo todo em madeira de carvalho americano, neste tom claro e com ligeiros tons de mel. A iluminação artificial apareceu aplicada em trilhos no tecto e ainda de forma pontual com candeeiros específicos para marcarem zonas.