Habitação contemporânea com toques rústicos!

A construção de um banco junto à parede é uma boa opção para uma cozinha estreita, pois economiza espaço para as cadeiras do lado oposto. Nesta parede uma composição de quadros animou a parede, com molduras na mesma cor da madeira usada no banco e cadeiras de mesa de refeição.

A apoiar refeições, um carrinho de chá de ar vintage foi colocado no espaço entre a mesa e os armários de cozinha e guarda alguns objectos necessários e ainda pode dar apoio com bebidas ou travessas grandes do outro lado da mesa pois tem rodinhas e é super pratico.