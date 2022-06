A arrumação ideal!

Num corredor sem fim, que tal na parede do fundo, aparecer uma zona de arrumação? Aposto que não tinha pensado nisto! As malas de viagem podem agora ficar longe do caminho e saírem de baixo da cama. Nas prateleiras mais próximas do tecto coloque as coisas que usa menos, como as tais malas de viagem, edredons e roupa de outras estações. Para chegar lá acima com facilidade, use este banco de degraus que está sempre no corredor pronto para ser usado. Se guardar sapatos, coloque-os sempre dentro de caixas depois de devidamente limpos e mantidos. Se preferir não ver nada do que tem arrumado, coloque uma cortina opaca, ou se não se importar, coloque uma translúcida.