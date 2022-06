Uma casa de campo em jeito de conto de fadas

As áreas da cozinha e da sala de jantar, construídas em plano aberto, beneficiam da perfeita harmonia do branco e da madeira. A decoração do espaço é feita de acordo com o estilo rural da casa e, por isso mesmo, a mesa de jantar em madeira, as cadeiras revestidas a tecido e pormenores decorativos como a máquina de costura e o relógio de ferro na parede são elementos que casam na perfeição com o ambiente. Os tons suaves das paredes, móveis e piso espelham a atmosfera tranquila e relaxante que se vive por toda a casa.