Antes e depois: imperdivel remodelação em Inglaterra

Há dias em que nos apetece realmente escrever, outros que nem por isso. Dias em que as palavras saem sem pedir e a cabeça é mais rápida do que as mãos. Outros em que parece que as palavras estão lá mas teimam em sair. Tudo depende do estado de espírito, da atmosfera envolvente ou até do tempo que se faz sentir do outro lado da janela… Seja como for, hoje é sábado e é dia de mais um fantástico artigo antes e depois , e se as palavras não exprimirem o que devem, filtre-se somente nas imagens e compare.

Há profissionais mesmo bons e o resultado, mais uma vez está à vista! Mill Chris Developments Ltd são os de hoje e conseguiram alterar por completo um edifício vitoriano com uma meticulosa restauração. Está preparado? .. as diferenças são imensas!