Uma casa de sonho no topo do penhasco

Quase todos os elementos desta casa, quer no interior, quer no exterior, foram desenhados e pensados para fazer parte de uma fantástica experiência habitacional. Os tectos altos definem as áreas de estar, tornando-as arejadas e espaçosas. As matérias primas não foram apenas deixadas expostas, mas transformadas em elementos fundamentais da personalidade e do design do espaço. As cadeiras e os sofás que encontramos na sala de estar são provenientes de fabricantes de móveis locais e exibem um aspecto único e contemporâneo. Em conjunto, todos estes elementos formam um espaço acolhedor, elegante, moderno e pleno de conforto.