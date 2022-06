Um mini apartamento onde cabe tudo

Esta imagem mostra a distribuição do apartamento antes da intervenção a que foi sujeito. Imediatamente depois de entrar, o hall levava-nos à cozinha através da qual se chegava a um quarto de criança extremamente pequeno. Uma solução nada prática, muito pouco funcional e até mesmo perigosa. Esta foi a principal razão que levou o cliente a contactar a arquitecta e a decidir colocar mãos à obra.

Regressando à cozinha e seguindo pelo hall de entrada encontravam-se, de ambos os lados, as casas-de-banho recentemente renovadas pelo que o objectivo passava por não as alterar. No entanto, atrás da casa-de-banho do lado direito ficava o quarto principal e do lado esquerdo, com um acesso um pouco escondido, uma sala onde metade do espaço estava a ser desperdiçado.

Era, sem dúvida, uma distribuição complicada, sem lógica e até um pouco absurda.