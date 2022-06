Como aplicar bambu em acabamentos?

O bambu é um dos materiais de construção mais versáteis e antigos com muitas aplicações na área da construção, designadamente nos países em desenvolvimento. É um material resistente, mas leve, que pode ser utilizado sem ser necessário um processamento ou acabamento específico. As estruturas em bambu são de fácil construção e, embora não pareça, denotam muita resistência a condições atmosféricas adversas e até a tremores de terra.

Ainda que lhe estejam inerentes estas vantagens, o uso do bambu, recurso facilmente trabalhável com ferramentas básicas, ainda se restringe muito a estruturas temporárias e a edifícios mais simples. Encontramo-lo amiúde em regiões tropicais e subtropicais, sobretudo para a construção de casas nas áreas rurais. O facto de ainda não se ter generalizado prende-se com a sua durabilidade visto que está sujeito ao ataque de fungos e de insectos quando não tratado, com a ineficiência estrutural que se prende à falta de desenvolvimento no que diz respeito ao processo de solda, com o seu alto risco de inflamabilidade e com a pouca atenção que os engenheiros lhe dedicam, não havendo por isso muitas opções de design para inspiração.

Estamos, no entanto, em crer que essa tendência tem vindo a mudar aos poucos face aos problemas ecológicos hodiernos. O bambu é altamente ecológico por ser uma planta com um ciclo de renovação muito curto e rápido. Assim, pode substituir madeiras com ciclos de crescimento mais demorados, evitando o corte e o uso predatório de florestas tropicais.

Actualmente, os usos mais comuns do bambu são em chapas de aglomerados, chapas de fibra orientada - OSB -, chapas entrelaçadas para uso em formas para cimento – compensado de bambu -, painéis, produtos à base de bambu colado, tais como pisos, forros e lambris, esteiras, compósitos, componentes para habitação, entre outros.

Neste artigo, vamos dar-lhe algumas sugestões sobre a aplicação deste material. Curioso?