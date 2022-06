Um hostel de cores exóticas

No piso superior do edifício estão construídos os quartos. São, também eles, e à semelhança do que temos vindo a constatar, espaços funcionais e com uma decoração moderna e minimalista. Ao contrário do exterior do edifício, aqui a paleta de cores percorre os brancos e os tons naturais da madeira, destacando-se apenas o verde brilhante da cortina, que faz a ligação à colorida vegetação do exterior.

A luz natural é aproveitada e reconhecida como elemento importante para o edifício. Além da grande janela que dá para o exterior, o quarto possui ainda entrada de luz numa segunda parede e uma clarabóia no tecto.

Equipado com tudo o que é necessário para os hóspedes desfrutarem da sua estadia, esta divisão surge como uma área funcional, espaçosa e arejada, onde se pode passar uma noite tranquila e acordar com a deslumbrante visão de um belo nascer do sol.