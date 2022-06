Tudo o que deve saber para projetar uma casa de praia

Já sabe que deve ter cuidado com o sal na alimentação, mas também dentro de casa. A realidade é que vamos à praia, mergulhamos no mar e viemos para casa, mas nem sempre vamos diretamente para o banho e andamos ali por casa. Sentamo-nos com os nossos calções ou vestidos molhados no sofá, na cadeira, encostamo-nos aqui e ali, mas o problema é que o sal acaba por ser corrosivo, porque fica ali penetrado dentro da mobília, danificando o material da nossa casa. Além de manchar os tecidos, fica aquela aureola branca, não é muito bonito de ser ver. Por isso, tenha cuidado com o sal no próximo verão, no seu apartamento de férias, sim?