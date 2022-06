Casa contentor: uma solução incomum

Qual é a sua opinião sobre casas contentor?

Nos últimos anos, este conceito de habitação tem vindo a ganhar expressão e os arquitectos de todo o mundo conduziram algumas experiências no que diz respeito a projectar casas modulares que consistem em contentores de metal interligados cuja função primeva consistia no transporte de mercadorias. A sociedade, de forma um pouco generalizada, ainda não olha para esta solução de habitação com bons olhos. Não raras são as pessoas que associam as casas contentor a um estrato social inferior, a favelas, a bairros de lata ou a quartéis. Ainda não se consegue, pura e simplesmente, conceber o contentor como local de residência a longo-prazo. Mas, desengane-se quem assim pensa. Como muitos arquitectos já provaram, há contentores residenciais que nada têm a ver com essa ideia pútrida que deles temos. Há contentores com design moderno, com durabilidade e com equipamento funcional que garante a segurança e o conforto dos moradores.

Hoje, vamos dar-lhe a conhecer o trabalho da Unibox, um estúdio coreano de arquitectura especializado neste tipo de construções. Confesse: está, pelo menos, um bocadinho curioso. Acertámos?