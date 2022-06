Dicas para criar o seu espaço DIY em casa

Hoje em dia, vê-se cada vez mais gente a investir no artesanato. Quer seja por necessidade, quer seja por curiosidade, toda a gente tem sempre um amigo ou um familiar que costura pequenas peças, faz bijuteria ou objectos decorativos para a casa (como velas, sabonetes, molduras, etc.). A verdade é que este tipo de actividade ajuda a sentirmo-nos úteis, faz com que nos valorizemos, relaxa-nos, diverte-nos… e com isto tudo podemos ainda conseguir um dinheiro extra para juntar ao orçamento lá de casa! Parece um grande mil em um, não? Mas nem sempre executar actividades de DIY (do inglês Do It Yourself) é assim tão simples.

Muitas vezes, o primeiro grande entrave que se coloca é onde fazer? . O local de trabalho é importante, porque é onde a magia vai acontecer e onde se vão passar longas horas em actividade, por isso convém dedicar um pouco do seu tempo a organizar a sua mesa antes de pôr mãos à obra. Desde a luz à área ideal, passando pela organização de todos os materiais que vai utilizar, nada pode ficar de fora desta equação. Mas fique descansado, que o nosso artigo de hoje vai dar-lhe meia dúzia de dicas que lhe facilitará todo o trabalho! Fique connosco e aponte-as todas para as pôr já em prática assim que acabar a leitura!