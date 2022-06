Uma casa extraordinária!

Mantendo a coesão da presença do branco em toda a casa, vemos agora a cozinha. Com linhas direitas e superfícies lisas, é uma cozinha muito moderna e funcional. Com uma dimensão inusitada, os seus compartimentos e gavetas têm todo o espaço de que os habitantes da casa necessitam para uma utilização diária muito eficaz. Uma vez mais, mal se notam portas, sejam as dos armários, seja a da entrada interior, e a primazia é dada à porta que dá para o exterior.