7 formas de humidificar a sua casa este inverno

No inverno as cortinas aconchegam e isolam do frio. As portadas protegem do vento. E as da imagem são um excelente exemplo do que umas cortinas bem escolhidas podem fazer pelo conforto transmitido a um espaço, que de outra maneira seria frio…

Mas não feche a sua casa permanentemente. Areje com alguma frequência. É certo que o calor se irá escapar, e depois haverá um gasto extra a reaquecer, mas conseguirá um ambiente interior muito menos poluído. Terá benefícios impagáveis ao nível da saúde. Se o exterior estiver seco o benefício é a renovação do ar interior. Mas se a humidade exterior for superior à interior, quando abrir a sua casa vai também conseguir equilibrar a humidade da sua casa sem qualquer custo.