Ano novo, casa limpa!

Com os móveis arredados, as suas divisões ficam com um ar diferente e portanto e a altura ideal para ter uma nova visão sobre as coisas e, consequentemente, dar-lhes um novo ambiente! Veja quais as tendências de 2016 eleitas pela Pantone ou apele ao seu bom gosto e escolha as cores para as várias assoalhadas. Pode igualmente substituir mosaicos da cozinha e da casa de banho, aplicar adesivos, fazer pinturas artísticas nas paredes… mas antes disto tudo, não se esqueça de cobrir adequadamente o mobiliário, para evitar acidentes de percurso! Lençóis velhos ou plásticos são ideais para este fim.