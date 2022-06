O que deve fazer antes de sair de casa para as férias?

Fechar as janelas permite-lhe viajar com maior segurança no que toca a assaltos. A barreira de entrada aumenta e dificulta a passagem de estranhos. Além disto, protege o interior da sua casa dos raios solares (que podem queimar estofos dos sofás, cadeirões ou roupa que deixou pendurada no quarto). A menos que tenha plantas de interior que precisem de luz, não é necessário deixar as portadas abertas ou as persianas para cima. Esta protecção também funciona para o caso de haver uma intempérie que lhe danifique as janelas (assim, estas estão igualmente protegidas de rajadas de vento ou de objectos que sejam levados pela tempestade).