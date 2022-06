Reforma transforma quarto de criança a adolescente

Sim, é o mesmo espaço! Quem diria certo?

As paredes foram todas pintadas de branco e só isso aumentou em muito o brilho e a luminosidade do espaço. A sommier manteve-se mas optou-se pela colocação de uma cabeceira alta, forrada a tecido, que teve o poder de mudar por completo a sua aparência. A roupa de cama principal é também branca e só aparece cor nas almofadas e aos pés da cama, com uma manta ou colcha.

As mesas de cabeceira apresentam-se de forma simétrica e o seu modelo é muito semelhante ao anterior. Mas agora são totalmente brancas e acompanhadas de candeeiros de mesa com abajur do tamanho indicado.