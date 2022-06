Com o Verão à porta, o que mais queremos é sentirmos-nos bem no nosso espaço mais privado – em casa. Durante os meses frios desejamos um ambiente acolhedor, onde mantas e tecidos quentes nos envolvam e nos aqueçam em dias mais desagradáveis. A madeira como material natural e de características quentes quer-se mais presente. Com a chegada da Primavera, opta-se inevitavelmente por ambientes mais frescos. As lãs e as peles arrumam-se até ao próximo ano e o algodão e as sedas com estampados floridos e naturais aparecem. No Verão as cores e os ambientes clean e brancos são os mais preferidos e desejados.

Claro que em cada nova estação, a ideia não é mudar tudo na sua casa, mas apostar nas coisas certas e no mesmo espaço conseguir através de mobiliário e decoração, ambientes mais quentes ou mais frescos consoante a necessidade.

Já tinha pensado alterar algo mas não sabia por onde começar? Aposte em pormenores, são eles que fazem a diferença!