Amoroso apartamento com mezzanine

A reforma deste 5º piso serviria para o aluguer do espaço a turistas e a interessados pela cidade de Madrid. Não sabendo quem poderia vir a desfrutar dele, existiu principalmente a preocupação em tirar o máximo rendimento do espaço e ao mesmo tempo uma grande preocupação a nível do conforto mesmo se tratando de uma pequena habitação.

A primeira coisa que foi trabalhada no sentido de recuperar a altura, luz e simplificar a distribuição do espaço. No piso do rés do chão a área desenvolveu-se em torno de da sala de estar, da sala de jantar da cozinha e da casa de banho.

Nesta primeira imagem estão presentes alguns objectos chave desta reforma: as vigas em madeiras do tecto pintadas de branco a fim de preservar o espírito do apartamento; a distribuição do espaço incluindo uma mezzanine conseguida através de uma escada de madeira onde o quarto se localiza; utilização intensa e ousada da cor.