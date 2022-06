Ideias para camas com prateleiras para livros

De todas as soluções de arrumação que podemos ter na nossa casa, as prateleiras são a solução mais versátil para a organização dos nossos objectos e para aproveitar o espaço. Na cozinha, na sala, no hall, no escritório, na casa de banho, no quarto… Temos prateleiras praticamente em todas as divisões. Às vezes em todas mesmo! Hoje vamos falar-lhe em específico de prateleiras no quarto.

Todos nós sabemos que um dos objectos que mais colocamos nas prateleiras são os livros. E onde é que nós damos mais uso aos nossos livros quando estamos no quarto a lê-los? Na cama! Na mesa de cabeceira podemos, de facto, ter um livro ou dois, mas não uma dúzia de livros ou dezenas. E é aqui que começamos a falar das prateleiras para livros, posicionadas perto da cama. Em baixo, de lado, atrás, em cima. Podem estar em qualquer lugar, mas desta vez vamos dar-lhe 6 ideias para as colocar bem perto da sua cama, para ter os livros que quiser sempre disponíveis ao seu dispor.

Irá querer ler uma história de encantar ao seu vivo para lhe embalar o sono e de seguida ler um livro para si próprio, não duvide! Continue a ler este artigo e inspire-se com as nossas ideias e sugestões!

Como devemos conjugar prateleiras para livros e a nossa cama? É exatamente a esta pergunta que lhe vamos responder hoje, ao longo de 6 ideias que lhe vamos sugerir para juntar estes dois elementos no seu quarto – a cama e as prateleiras dos livros.