Um paraíso alentejano

O Alentejo é uma das regiões mais belas de Portugal. Desenvolvendo-se a partir do Rio Tejo, o sul do nosso país é marcado pelas planícies de perder a vista acompanhadas de sobreiros e oliveiras que resistem ao tempo. Estas paisagens magníficas deram origem a uma arquitetura tradicional desta zona, altamente reconhecível graças as suas características singulares. Seguindo a horizontalidade dos terrenos do alentejanos, a casa do sul é caracterizada por construções modestas de um único piso caiadas e branco e com alguns detalhes em cor.

É neste contexto que hoje a Homify 360º lhe traz um projeto dedicado aos amantes da arquitetura tradicional portuguesa. Um trabalho de reabilitação que prescindiu de qualquer protagonismo procurando apenas complementar a beleza de um espaços existente, preservando a sua identidade histórica.

A empresa responsável pela intervenção foi fundada em 1985 e tem desenvolvido ao longo dos últimos trinta anos todo o tipo de projetos relacionados com arquitetura. Liderada pelo arquiteto Ginestal Machado, a equipa APEL Arquitectura é hoje composta por uma equipa multidisciplinar capaz de dar respostas excepcionais aos mais variados desafios. Venha connosco e fique a conhecer um projeto alentejano que, certamente, não o irá desiludir.