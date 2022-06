Uma casa japonesa moderna e familiar

Esta espécie de bungalow japonês é uma interessante mistura entre as tradições do país de origem e o minimalismo europeu. Vamos hoje mostrar-lhe o interior de uma simpática casa, com aquecimento a lenha, situada num terreno pequeno, de tal modo que a sua largura não se prolonga para lá da fachada frontal do edifício.

O estúdio japonês Space Architecture projectou esta casa com o objectivo de criar um espaço familiar. A sala é suficientemente espaçosa para os proprietários usufruírem de bons momentos em família. No pátio, encontramos o local ideal para que as crianças se possam divertir, bem como um banco de jardim interessante, em redor de uma árvore, que permite aos adultos manter os mais pequenos debaixo de olho.

Esta residência dos subúrbios foi construída para uma família jovem e faz fronteira com uma grande floresta japonesa. No ar sente-se o cheiro fresco dos pinheiros e à hora certa pode-se descansar no terraço, usufruindo-se da tranquilidade da zona e da beleza do pôr-do-sol.