As previsões de 2016 para as tendências de interiores

Já ouviu falar no estilo minimalista? Já é um clássico, que dizem que terá surgido após a segunda grande guerra, onde nessa altura, as pessoas tiveram que aprender a viver com menos. De uma necessidade nasce um estilo, e hoje, em 2016, este menos é mais! É o it style para decoração de interiores. Aqueles que quando vemos as tais inspirações, ficamos a querer igual. São ambientes decorados com o máximo rigor, não é porque não tem muitos mobiliários ou decorações, que é descuidado, pelo contrário, é mais que pensado, para não parecer nem menos, nem mais.

Neste estilo minimalista alia-se a estética à funcionalidade, sendo este, principalmente um estilo de vida, podendo ser aplicada a qualquer decoração. Este oásis de tranquilidade será escolhido por muitos de vós que nos lê, ele ganha terreno e nós gostamos dele. O verdadeiro refúgio de tranquilidade para fugir à confusão de um ambiente citadino confuso e por vezes stressante.