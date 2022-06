Como tirar o máximo partido da sua casa de banho?

Qual é a cor que mais gosta? Gosta de levar a sua cor preferida ao mais ínfimo pormenor da decoração da sua casa? Prefere cores vibrantes ou cores neutras? E na casa de banho… ?

Sabe que tudo é possível, mesmo as casas de banho podem ser revestidas das cores que mais gosta, existe uma panóplia de possibilidades. Os azulejos, as pinturas ou ainda o papel de parede, independentemente do que optar, pode arriscar na cor, todas elas são viáveis neste espaço. As cores mais claras, tais como os azuis, os lilás e os verdes, são propícios ao relaxamento, enquanto que as cores consideradas mais quentes, como os laranjas, os amarelos e os vermelhos, tendem a estimular os sentidos. Mas tendo em conta que a passagem na casa de banho é de curta duração, não haverá problemas quanto ao uso das cores, é diferente do quarto, em que precisamos de repouso, por exemplo.

Nas casas de banho modernas, com toque minimalista, a tendência é de escolher a cor branca, casas de banho de aparência quase imaculada, onde apenas alguns detalhes trazem a cor. Mas para além do branco, existem outras cores, tendências, como os tons terra, preto, betão, mantendo uma ideia monocromática, esta é sem dúvida a escolha de muitos de nós, nomeadamente em ambientes modernos.

Independentemente da cor que escolher, saiba que ela tem um papel fundamental cria uma sensação de conforto, é a primeira percepção que é captada pelos nossos olhos. Assim, cada detalhe deve ser pensado de forma, a trazer momentos verdadeiramente inspiradores e relaxantes…