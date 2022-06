Não lemos o tarô, mas previmos as tendências para 2016!

O rose quartz e o serenity! Pela primeira vez, foram escolhidos dois pantones como cores do ano. São duas cores opostas, mas com uma característica em comum: tornam os ambientes leves e tranquilos, ideais para o descanso tão procurado quando regressamos a casa ao fim do dia. Segundo a Pantone, estas cores representam um sentido de equilíbrio e paz, muito necessários num mundo actual onde, cada vez mais, as pessoas precisam de se sentir seguras e relaxadas. O rose quartz é uma cor persuasiva, mas gentil e o serenity - um azul celestial – sugere conforto e calma.

Na sala de estar da imagem, o rosa é, sem dúvida, a cor chave para a definição do ambiente. Aparece nas poltronas, no tapete, nas almofadas e no debruado do sofá. É uma cor inesperada, que não encontramos com muita frequência nos interiores, salvo a excepção de quartos de menina ou bebés, mas que propicia imensa frescura e alegria aos espaços. Neste caso, e apesar de tomar conta dele, não é de forma alguma cansativa a sua aplicação. O branco e a luz criam uma ambiência rosa aconchegada e romântica.