Fantástico projecto de decoração e restauração em Madrid

É este corredor com pavimento em soalho de madeira original, em tacos, que nos lembra a idade e a história do edifício. A luminosidade é tanta e é tudo tão branco que de imediato nos faz querer entrar e descobrir mais. O primeiro impacto é também o que mais diz sobre o espaço e esse primeiro contacto faz-nos gostar de imediato ou não da aura do espaço.

Devido à largura do espaço e à necessidade de arrumação, foi colocada uma estante/aparador também ele estreito onde foram organizados livros e no seu topo existe espaço suficiente para colocar chaves, objectos pessoais e ainda uma jarra com flores, como a original e colorida da imagem.

Ao fundo, como necessitada primária num hall de entrada, um bengaleiro e uma prateleira foram colocados para tornar assim, todo o ambiente mais funcional e prático, pois sendo uma casa de família e não de revista são necessárias medidas que tornem o quotidiano simples e agradável.