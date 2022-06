Os mais fantásticos caminhos de jardim

Numa moradia no Porto, o atelier português Barbosa & Guimarães, teve em atenção também o planeamento do jardim. Apesar do seu lado simples e pouco trabalhado, existiu a preocupação de guiar através de placas acimentadas, o morador ou visitantes, da rua ao interior da casa, sem ter de pisar a zona relvada. As placas foram colocadas de forma desorganizada, sendo umas mais compridas do que outras e ainda com afastamentos distintos entre as mesmas.