Apartamento londrino que nos inspira!

Nos mesmos tons o quarto de casal é super simples mas decorado com pormenores especiais. As mesas de cabeceira aparecem de forma simétrica, tal como os candeeiros com mini abajures que iluminam e facilitam em noites de leitura.

O cesto colocado sobre a cama guarda roupas de cama e parece em viga como as mesas de cabeceira.

Sabia que os cestos estão muito na moda? Seja na cozinha com bens alimentares ou no quarto com roupas e acessórios?