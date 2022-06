Espaços com peças improváveis!

No mesmo espaço do anterior, numa divisão destinada a uma criança do sexo feminino, o amarelo aparece combinado em grande escala com o cor de rosa. Com a necessidade de mais espaço de arrumação e obviamente de algo que tornasse este espaço como algo único e super original, uma estante em forma de árvore ocupou a zona de passagem entre o quarto e a sala de brinquedos.

Esta árvore criada em madeira e pintada de verde guarda livros e brinquedos, ao mesmo tempo que a própria é um objecto mobiliário de brincar. Poderá, através das suas aberturas subir e alcançar níveis superiores, como se de uma árvore verdadeira e de exterior se tratasse.