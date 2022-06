De velho estábulo a bonita casa rural!

Após a intervenção, a casa, apesar de manter o seu aspecto rústico aparece muito alterada. Não se mudou a composição, nem a estabilidade da estrutura para que fosse possível manter as aberturas existentes e recuperar as que se encontravam tapadas com tijolos. À surpresa mais fascinante, encontramo-la na fachada virada a sul. No piso superior, a proteger parte do vidro, existe uma portada em madeira escura com tábuas dispostas na vertical que pode ser deslizada a bel-prazer dos proprietários. Este pormenor, para além de útil, é, ao mesmo tempo e paradoxalmente, moderno e muito inspirado no aspecto típico dos celeiros.