Quando temos um animal de estimação, principalmente um cão, é natural que lhe queiramos oferecer o melhor para que tenha a melhor qualidade de vida possível. Apesar de não ser um requisito obrigatório, muita gente prefere ter um jardim para receber o patudo, para que este tenha um espaço exterior onde possa brincar à vontade. No entanto, o que acontece na maior parte das vezes é que esse mesmo jardim pode não estar preparado para a vivacidade de um animal como o cão – principalmente quando este ainda é pequeno. Mas fique descansado, porque se é esse o seu problema, o artigo de hoje fala exactamente sobre isso: como tornar o seu jardim à prova de animais de estimação!

Um jardim ou espaço exterior aumenta drasticamente a qualidade de vida do seu melhor amigo, nomeadamente se é uma pessoa com pouco tempo disponível para ir brincar com ele para a rua ou se não se sente seguro em soltá-lo num jardim público para que ele gaste as suas energias. No entanto, desengane-se se pensa que um espaço verde arranjado e cuidado é incompatível com as brincadeiras caninas – apenas precisamos de ter alguns cuidados para que ambos sobrevivam e convivam da melhor maneira!

O primeiro passo é acostumar os animais de estimação desde pequenos à existência do jardim e ensiná-los de que certas zonas não são zonas para brincar. Estude o seu comportamento e, ao reagir no momento certo, verá os frutos da sua educação no animal. Porém, quando estamos perante um animal adulto, ensiná-lo pode ser mais complicado… Qualquer que seja a sua situação, fique connosco e veja as dicas que lhe deixamos para aumentar o tempo de vida do seu jardim!