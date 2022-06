Decoração campestre especial

Com uma população de pouco mais de dois milhões de pessoas, o País Basco tem 21 restaurantes e alguns classificados com uma, duas ou três estrelas Michelin. Em 2007, a editora britânica William Reed atribuiu o prémio ’San Pellegrino’ a dois restaurante desta região, da lista dos dez melhores restaurantes do mundo: o Mugaritz** e o Arzak***.

O gosto pela boa comida e boa bebida é uma parte muito importante dentro da cultura basca e não apenas a nível profissional. Logo, qualquer dia é adequado para ir petiscar fora e qualquer desculpa é boa para reunir em torno de uma mesa a família e amigos. É normalmente no espaço do porão ou cave que jantares e almoços se realizam, em divisões pequenas, chamados de txokos, que são nada mais nada menos do que espaços sociais gastronómicos.

Há elementos que nunca podem faltar num txoko que se preze. Desde uma grande cozinha, onde os anfitriões podem preparar os pratos como também de uma grande mesa num ambiente rústico e campestre, onde o uso da madeira é uma das características principais. A decoração destes espaços é criada principalmente para compor uma atmosfera acolhedora e íntima usufruindo de momentos inesquecíveis com amigos.

No livro de ideias de hoje, mostramos a reforma da Biscaia txoko pela mão dos arquitectos Urbana 15.