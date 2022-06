Antes e depois: ​prédio antigo ganha nova vida

A fachada posterior foi equipada com uma extensão, tanto a nível interior como exterior, com este terraço elevado ligeiramente em relação ao jardim. A extensão e esta espécie de pérgola tinha de ser de estilo moderno para contrastar com a arquitectura meia tradicional que apenas se queria ligeiramente remodelar.

A habitação com um total de 165 metros quadrados transformou-se em dois andares bem distintos relativamente a funções. O aspecto exterior é agora ligeiramente diferente, apenas com a pintura branca das fachadas e de alguns pormenores cinzentos e com madeira. A aparência ficou totalmente diferente e bem mais clara e limpa esteticamente.