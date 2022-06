Uma casa cheia de conforto

Esta é uma casa de banho à qual não falta nenhum detalhe. Ao fundo da imagem vemos um chuveiro que sai directamente da parede. É um chuveiro grande e de acesso fácil, separado do resto do espaço por uma pequena parede complementada, no topo, por uma placa de vidro transparente. Ainda assim, é fácil perceber que não se renunciou ao uso de uma banheira, escolhendo-se dar duas opções aos moradores: uma perfeita para banhos mais rápidos e outra para um longo e relaxante banho ao final do dia.

Mantendo a coerência com o resto da casa, também aqui o chão é construído em madeira. Acha estranho isso ser assim? Não é. Desde que bem escolhidas e com o tratamento correcto, as madeiras podem propiciar à casa de banho um chão bonito e confortável e igualmente resistente e funcional. Esta imagem é a prova disso.