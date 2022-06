Uma casa de campo contemporânea

A linda sala de jantar foi concebida em continuidade com a sala de estar, complementando-se entre si. Para a zona de refeições a decoração escolhida respira alegria. As cadeiras são modernas e diferentes entre si num contraponto muito interessante e divertido: – umas têm riscas e pernas de madeira, as outras são lisas e têm pés de metal, condizentes com a mesa. O papel de parede dá ao espaço um tom romântico e ligeiramente campestre que transporta os tons de verde do exterior para o interior.