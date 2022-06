Sete roupeiros e closets sensacionais!

Se tem um closet muito pequeno e com pouco espaço, eis a imagem indicada para si. O gabinete Tiago do Vale Arquitectos propõe-nos a transformação das paredes num muito funcional roupeiro cujas linhas acompanham as da arquitectura da casa. O espaço queda-se assim desimpedido pelo que o poderá utilizar para colocar outros móveis. Não se esqueça de deixar livre espaço suficiente para poder abrir as portas do armário sem qualquer tipo de constrangimento.