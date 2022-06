Dicas para decorar dentro do orçamento

Hoje em dia, chamamos-lhe Do It Yourself, mas não é mais nem menos do que o trabalho manual e a bricolage que sempre existiu. Se é uma pessoa talentosa e se não se deixa intimidar com um martelo, pode montar os seus próprios móveis a partir dos mais diversos materiais. Veja o exemplo das prateleiras desta sala feitas em caixas de fruta. Perfeitas para guardar livros, revistas ou filmes num contexto mais despretensioso e jovial.

Esta é uma alternativa extremamente económica e de fácil construção que utiliza materiais simples do dia-a-dia e que facilmente se pendura nas paredes da suas casa. Utilize a sua imaginação e a versatilidade do material para criar todo o tipo de mobiliário e peça decorativa de que estiver a necessitar.