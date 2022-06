Antes e depois: 5 magnificas fachadas portuguesas

Chegamos ao depois e parece que a casa passou por uma máquina do tempo. Mas, na verdade, aconteceu-lhe cair nas talentosas mãos da GAAPE – Arquitectura, Planeamento e Engenharia, Lda. que lhe deram uma nova vida.

O bege e o castanho das paredes e das madeiras foram substituídos por cores mais frescas e contemporâneas. A casa foi pintada num tom que se aproxima ao original, mas mais brilhante, e as madeiras foram escurecidas. No piso inferior, as pequenas janelas deram lugar a uma generosa área envidraçada e o telheiro que abriga a zona de entrada foi substituído por uma estrutura moderna. A porta é agora feita por via de ripas de madeira na horizontal. No piso superior, também se apostou em janelas mais amplas e, no topo, foi cortado parte do telhado para se inserir uma varanda – com uma guarda em vidro e não em madeira – que proporciona à suite uma vista para a ria.

Repare também no jardim. Outrora terra, agora relva cuidada e vibrante a compor o aspecto da fachada principal.