6 passos para montar cortinas corretamente

Depois de terem tudo escolhido, as cortinas e os varões, e terem medido como deve ser, pode passar à montagem dos mesmos…

Primeiro furar a parede, de acordo com as marcas deixadas pelo lápis, encaixar as buchas, parafusos e varão, garantir que este está bem fixo, não vá o varão cair com a cortina montada! Ir limpar as mãos, para mexer nos tecidos, pois não queremos que as cortinas fiquem sujas, antes de serem montadas. Finalmente, pode encaixar as cortinas nos próprios ganchos dos varões, veja quantos ganchos são necessários, de forma a ficar bem esticada, mas nem tanto para ela criar aqueles vincos majestosos.

O processo está quase concluído…