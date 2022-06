Remodelação de um apartamento vintage

A sala de estar, conta agora com a presença da cozinha e uma mesa de jantar com aparência vintage. Como pode verificar, algumas peças de mobiliário foram mantidas e combinadas com outras mais modernas – esta parte é boa por duas razões: 1º não precisa gastar tanto dinheiro em nova mobília e 2º porque desta maneira conseguirá relembrar o passado e não se sentir totalmente estranho numa casa nova.

Obviamente a cozinha também foi renovada e agora possui armários totalmente lacados a brancos com alguns detalhes em madeira de carvalho.

O ambiente ganhou um aspecto contemporâneo, com a introdução de um ecrã plasma na parede, permitindo a visualização de televisão de forma mais moderna e contemporânea.