Incrível casa flutuante

Foi o escritório Triptyque Architecture que projectou o edifício Groenlândia, no jardim Europa em São Paulo. Consistiu na conversão de uma antiga construção habitacional num espaço comercial versátil e sofisticado. O principal ato da intervenção foi a inserção de uma cobertura de cimento, que desafia a gravidade, em combinação com as placas de mármore brancos do revestimento das paredes exteriores.

Confirme nas seguintes imagens recheadas de detalhes, este impressionante projecto, que destaca as qualidades e nobreza de materiais como o mármore, vidro e cimento e a relação do edifício com a cidade.

