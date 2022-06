Impressionantes quartos para rapazes!

O quarto é um dos nossos lugares favoritos em casa, seja para descansar, trabalhar, ou simplesmente juntar os amigos. Com a vinda do calor é também necessário reorganizar esse espaço íntimo. O nosso quarto é um lugar único, pessoal e importante em nossa casa, e torna-se especial quando conseguimos tirar todo o proveito do seu espaço e dos seus elementos. É um lugar onde procurámos o silêncio para relaxar ou trabalhar. Assim sendo, para reorganizar o seu quarto de acordo com a Primavera, terá que apostar nas cores e no design, para elevar a qualidade e o conforto nestes espaços: sofás que se transformam em camas, armários flexíveis, estantes multi-funcionais, espelhos que recriam o campo visual, entre outros. Explorámos cada vez mais e com a ajuda dos designers que actualmente trabalham para encontrar soluções inovadoras e criativas para o seu quarto.

Inspire-se! Na homify apostamos em profissionais que pensam e criam para as pessoas, e lançamos o convite para explorar os vários espaços e produtos que são apresentados neste artigo! Dê asas à sua criatividade e originalidade para que passe uma confortável e agradável Primavera!