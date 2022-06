As mais fantásticas salas de jantar portuguesas!

Terminamos com uma sala de jantar perfeita para qualquer tipo de ocasião. O facto desta sala se situar perto do espaço de confecção permite uma grande facilidade no transporte de todos os elementos necessários para a mesa de refeição. Gostaríamos ainda de realçar a relevância da mesa de jantar não só enquanto espaço de refeição mas também local onde muitas vezes trabalhamos um pouco, ou onde as crianças podem fazer os trabalhos de casa enquanto os pais terminam as suas tarefas, neste sentido um maior despojamento a nível de objectos decorativos nesta mesa permitirá uma maior versatilidade no seu uso. Este fantástico exemplo pertence a Dirk Mayer Arquitectura e Design, e complementa o espaço com dois dos nossos materiais de eleição, a madeira de pinho e a cor branca.

Sentiu-se inspirado?