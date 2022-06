Projecto original de casa clássica

No local, onde existia um volume de apoio a actividades agrícolas, edificou-se um edifício de apoio com três pisos, com uma linguagem arquitectónica diferente da do edifício principal. Muito diferente do traçado antigo e com características rurais do volume principal. Este novo volume é um edifício muito branco e muito moderno, com alguns elementos explorados de forma bastante interessante como o tradicional telhado a duas águas que aqui teve uma reinterpretação, sendo materializado numa linha muito geométrica e depurada, típico de uma casa moderna.